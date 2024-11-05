 متحدث الحكومة: الدولة ملتزمة بسياسة سعر الصرف المرن - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

متحدث الحكومة: الدولة ملتزمة بسياسة سعر الصرف المرن

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 12:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 12:10 ص

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الدولة ملتزمة بسياسة سعر الصرف المرن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» عبر شاشة «أزهري»، مساء الاثنين، أن هناك هناك حالة مستمرة من الصعود والهبوط في سعر الصرف.

وأشار إلى أنه ليس من المتوقع حدوث انخفاض كبير في سعر الصرف، مشددًا على أن سعر الصرف المرن يتحرك في إطار هامش صعود وهبوط.

ولفت إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارته لمصر تقديرها لهذا الأمر، ولنجاح الحكومة في تلبية الاحتياجات من العملة الصعبة.

ونوه بأن الالتزام بسعر صرف مرن يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في السياسة النقدية والمالية، دون تقلبات أو انخفاض كبير في سعر الصرف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك