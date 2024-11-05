متحدث الحكومة: الدولة ملتزمة بسياسة سعر الصرف المرن

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الدولة ملتزمة بسياسة سعر الصرف المرن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» عبر شاشة «أزهري»، مساء الاثنين، أن هناك هناك حالة مستمرة من الصعود والهبوط في سعر الصرف.

وأشار إلى أنه ليس من المتوقع حدوث انخفاض كبير في سعر الصرف، مشددًا على أن سعر الصرف المرن يتحرك في إطار هامش صعود وهبوط.

ولفت إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارته لمصر تقديرها لهذا الأمر، ولنجاح الحكومة في تلبية الاحتياجات من العملة الصعبة.

ونوه بأن الالتزام بسعر صرف مرن يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في السياسة النقدية والمالية، دون تقلبات أو انخفاض كبير في سعر الصرف.

