عمال مصنع بوينج في أمريكا يوافقون على عقد العمل الجديد وإنهاء الإضراب

صوت عمال شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج النقابيين في وقت متأخر من مساء الإثنين على عقد العمل الجديد الذي قدمته الإدارة وإنهاء الإضراب عن العمل الذي استمر أكثر من 7 أسابيع، وهو ما يمهد الطريق أمام استئناف الإنتاج وتدفقات السيولة النقدية المطلوبة بشدة للشركة.

وأعلنت النقابة الفرعية للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية الممثلة لعمال بوينج في مدينة سياتل الأمريكية إن 59% من العمال صوتوا لصالح العرض الرسمي الرابع الذي قدمته الشركة للعمال. ويتضمن العرض الأخير زيادة الأجور بنسبة 38% على مدى 4 سنوات، مع منح للتصديق على الاتفاق وزيادة الإنتاجية.

ورغم ذلك لم يتضمن العرض مطلب العمال باستعادة نظام التقاعد في الشركة المجمد منذ حوالي 10 سنوات.

ويفتح التصديق على عقد العمل الجديد قبل ساعات من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الثلاثاء الطريق أمام شركة أمريكية كبرى لاستئناف العمل في خطوط إنتاج باسيفيك نورث ويت التي توقفت عن العمل منذ 53 يوما.

وبحسب النقابة العمالية التي تمثل 33 ألف عامل في المصنع، فإن العمال يمكن أن يعودوا إلى العمل غدا الأربعاء أو يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على أقصى تقدير. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنها قد تحتاج عدة أسابيع حتى تستأنف الإنتاج بصورة طبيعية لآن بعض العمال قد يحتاجون إلى إعادة تدريب.

من ناحيتها قالت النقابة الفرعية "حان الوقت لأعضائنا لكي يروا هذه المكاسب وإعلان انتصارهم بكل ثقة... نحن نعتقد أن استمرار اعضائنا في الإضراب لن يكون صوابا، بعد أن حققنا هذا النجاح الكبير".

ويقول مسؤولو النقابة إنهم يعتقدون أنهم حققوا كل ما يمكن من خلال المفاوضات والإضراب ".