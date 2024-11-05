الكرملين: الانتخابات في مولدوفا ليست ديمقراطية أو نزيهة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، غير عادلة وغير ديمقراطية.

وأضاف بيسكوف أن الانتخابات "كانت مليئة بالتلاعب الانتخابي".

وقال بيسكوف إنه تم حرمان مئات الآلاف من مواطني مولدوفا الذين يقيمون في روسيا من فرصة التصويت، مضيفا أنه على النقيض من ذلك، كان بوسع الشتات المولدوفي في الغرب التصويت، ما أثر على نتيجة الانتخابات.

وفازت مايا ساندو، المرشحة المؤيدة للغرب، بالانتخابات الرئاسية في البلاد، التي تمزقها الصراعات بين الغرب وروسيا.

وحصلت ساندو على أكثر من 55% من الأصوات، فيما حصل منافسها ألكسندر ستويانوجلو على نحو 45% من الأصوات.

واتهمت جمهورية مولدوفا، وهي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، روسيا بالتدخل الكبير في الانتخابات وتحدثت عن عمليات نقل منظمة للناخبين، وخاصة في منطقة ترانسنيستريا المنشقة عن مولدوفا.

ورفض بيسكوف هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على هذه الادعاءات.