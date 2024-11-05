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محافظ دمياط يناقش تحديات وإجراءات التصالح لتيسير الخدمات للمواطنين

حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:32 ص

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية تم خلالها متابعة الجولة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورافقته المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي، في بيان له اليوم، أن جولته بدأت بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ للاطلاع على سير العمل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومتابعة منظومة التراخيص وآليات العمل مع طلبات المواطنين، وحرص المحافظ على التواصل مع المواطنين للتأكد من سهولة تلقيهم للخدمات.

تابع المحافظ عمل جميع الإدارات والأقسام بالوحدة، وتفقد آخر مستجدات اللجنة الفنية للبت في طلبات التصالح، كما ناقش خطة تسريع إجراءات إصدار المخطط التفصيلي للمدينة، وخلال تفقده للإدارة الهندسية، شدد المحافظ على سد العجز في الكوادر البشرية بإدارة الحسابات من خلال تنفيذ خطة إعادة التوزيع.

وفي إطار الجولة، زار المحافظ موقع المنطقة الحرة العامة الجديدة على الطريق الدولي الساحلي، وبحث الموقف الحالي للموقع، مؤكدا على وضع خريطة تتضمن جميع إحداثيات المنطقة، ومنع أي تعديات عليها، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى وضع مخطط شامل لتعظيم الاستفادة من المنطقة واستثمارها بشكل مثالي.

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