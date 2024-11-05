تهديد بوجود قنابل يتسبب في إغلاق مؤقت لمحطتي قطار رئيسيتين في ألمانيا

تسببت تهديدات من شخصين مجهولين بوجود قنابل في شل حركة النقل مؤقتا في محطتي القطارات الرئيسيتين في مدينتي روستوك الواقعة شمال شرق ألمانيا وأوسنابروك الواقعة شمال غرب ألمانيا.

وتم إغلاق المحطتين وإيقاف حركة القطارات. وأعلنت الشرطة الفيدرالية لاحقا عدم وجود خطر حيث لم يتم العثور على أي قنبلة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الحادثتين، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة الاتحادية في مدينة باد بينتهايم بولاية سكسونيا السفلى (التي تقع بها أوسنابروك).

وكانت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" في محطة القطار الرئيسية في روستوك تلقت مكالمة تهديد تسببت في إطلاق عملية انتشار واسعة النطاق للشرطة ظهر اليوم.

وقامت الشرطة بتمشيط المحطة باستخدام كلب للكشف عن المتفجرات. وبعد حوالي ساعة، أعلنت الشرطة الفيدرالية عدم وجود تهديد، وتم فتح المحطة مرة أخرى. ويجري التحقيق حول المتصل الذي لا يزال مجهولا حتى الآن.

وذكرت الشرطة الاتحادية أن شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" في محطة القطار الرئيسية في أوسنابروك تلقت اتصالا هاتفيا من مجهول تحدث عن وجود قنبلة في إحدى خزائن المحطة.

وأظهرت التحريات التي أجريت في المكان وفحص المكالمة أنه لا يوجد خطر. واستمر إغلاق المحطة في منتصف النهار لأقل من ساعتين، حسب ما أفادت به السلطات.