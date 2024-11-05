صحة دمياط تبدأ تجهيز وحدة الجيايلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل

قام الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بجولة تفقدية لدعم الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشآت التابعة للإدارة، وركزت الزيارة على تعزيز جودة الخدمات وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.

وأوضح الدكتور محمد بدران في بيان أصدره اليوم، أن جولته الميدانية شملت ديوان الإدارة الصحية بكفر البطيخ، حيث رافقته الدكتورة دينا أبو صير، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، مؤكدا على حرص الوزارة على متابعة العمل الإداري والصحي عن قرب لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وخلال جولته، التقى الدكتور بدران بالعاملين في الإدارة الصحية بكفر البطيخ وناقش معهم عدداً من المشكلات والمعوقات التي تعيق سير العمل، كما تم التطرق إلى سبل تذليل العقبات وتطوير بيئة العمل بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

وتابع الدكتور بدران أعمال إعداد وتجهيز اعتماد وحدة صحة الأسرة بمنطقة الجيايلة، التي تعد خطوة أولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنطقة، حيث يهدف هذا الاعتماد إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان وصولها لأكبر عدد من المواطنين بشكل مستدام.



في جانب آخر من الجولة، قام الدكتور بدران بتفقد غرفة ثلاجة الموتى بمستشفى كفر البطيخ المركزي، بحضور كل من الدكتور أكرم الغريب، مدير المستشفى، والدكتور محمود أيمن، نائب المدير، وجاءت الزيارة للوقوف على تأثر الكمر الخرساني بالغرفة وتعرضه للتصدع، وتم بحث الإجراءات العاجلة اللازمة للترميم لضمان سلامة المنشأة وأمانها.