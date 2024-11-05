نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن جيفري جابل، مسير العملية الانتخابية في مقاطعة بيدفورد بولاية بنسلفانيا، قوله إن موظفيه تعاملوا مع خلل في آلات ترتيب وفرز أوراق الاقتراع، دون أن يؤثر هذا الخلل على قدرة المواطنين على الاقتراع.

وفي بنسلفانيا أيضا، طالب مسئولون في مقاطعة كامبريا بتمديد فترة الاقتراع بعد خلل برمجي في بعض آلات المسح الضوئي التي تقرأ بطاقات الاقتراع.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئولين محليين قولهم إن تهديدات غير موثوقة عرقلت التصويت بمركزي اقتراع في جورجيا، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم سيسعون للحصول على أمر محكمة لتمديد ساعات التصويت.

وقالت نادين ويليامز مدير الانتخابات والتسجيل في مقاطعة فولتن، إنه تم الإبلاغ عن تهديدات غير موثوقة بشأن قنابل، الأمر الذي أدى إلى إخلاء مؤقت لموقعين في المقاطعة لنحو 30 دقيقة.

وأصافت: "لحسن الحظ عاد الموقعان للعمل مجددا وجميع مواقع التصويت آمنة مع وجود أمني نشط".

وأشارت إلى أن مسئولي المقاطعة يسعون للحصول على أمر محكمة لإبقاء الموقعين مفتوحين حتى وقت متأخر قليلاً الليلة.