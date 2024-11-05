استطلاع: غالبية الألمان يعتقدون أنهم يفعلون كل ما في وسعهم من أجل البيئة

أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص في ألمانيا (61%) يعتقدون أنهم يفعلون بالفعل كل ما في وسعهم من أجل البيئة.

وتبين من خلال الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي، أن الألمان يرون أن المسؤولية التي على عاتقهم تجاه البيئة أقل من تلك التي يتعين أن تتحملها الأوساط الاقتصادية والسياسية.

ويرى ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع (74%) أن الشركات لا تولي اهتماما كبيرا للبيئة وأنه يتعين على الحكومة مراقبة تأثيرات الشركات على البيئة بصورة أقوى .

ووفقا للخبراء، يمكن للفرد العادي القيام بالمزيد من أجل البيئة عبر عدة طرق، من بينها قضاء عطلة في مكان قريب بدلا من التوجه بالطيران إلى أماكن بعيدة، والتخلي عن قيادة سيارة خاصة، والامتناع عن استخدام المنتجات البلاستيكية التي تُستخدَم لمرة واحدة، والتحول إلى الكهرباء الخضراء، وخفض درجة حرارة الغرفة في المنزل. ويوصى الخبراء أيضا بشراء الأطعمة المنتجة الإقليمية، وتقليص شراء الملابس والاعتماد بصورة أكبر على الملابس المستعملة، واستهلاك كميات أقل من اللحوم والحليب.

ووفقا لاستطلاع إبسوس، فإن ثلاثة أرباع الألمان (79%) مقتنعون بأن العالم يتجه نحو كارثة بيئية إذا لم تغير البشرية نمط حياتها بسرعة. وفي المتوسط قال ذلك 80% من الأشخاص في 50 دولة شملها الاستطلاع. وفي إندونيسيا والفلبين وزامبيا وكينيا وباكستان كانت نسبة من قالوا ذلك أكثر من 90% في كل منها - ولكن في بولندا والسعودية وهولندا واليابان كانت النسبة أقل من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع.

وبحسب بيانات إبسوس، كان الاستطلاع في ألمانيا ممثلا لإجمالي السكان في الفئات العمرية المشمولة (من 16 إلى 74 عاما).