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تعطلت آلات التصويت في بعض الدوائر الانتخابية؛ بمقاطعة ستروي بوسط ولاية آيوا؛ التي يقطنها نحو 100 ألف شخص.

وذكرت آشلي هانت إسكيفيل، المتحدثة باسم مكتب سكرتير ولاية آيوا، أن الأجهزة التنفيذية على علم بالمشكلات الفنية؛ بأجهزة الفرز؛ ولم يتم تحديد سبب العطل.

وأوضحت أن الأزمة لن تؤثر على التصويت؛ ولكنها قد تؤخر سرعة الإعلان عن النتائج.

من جانبها؛ قالت لوسي مارتن، مدققة مقاطعة ستوري لصحيفة دي موينز ريجستر؛ إن الآلات لم تقرأ "أنماط معينة من بطاقات الاقتراع" في حوالي 12 مركزًا من مراكز الاقتراع البالغ عددها 45 مركزًا في المقاطعة.

وسيتعين على العاملين في الانتخابات فرز الأصوات في تلك المواقع يدويًا، وفقًا لمسؤولي الحزب الديمقراطي والجمهوري المحليين.