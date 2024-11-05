تنسيق بين المجتمعات العمرانية وشمال الدلتا للكهرباء بدمياط

اجتمع المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، لبحث مشروعات تطوير قطاع الكهرباء في مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عسل في بيان له اليوم أن الاجتماع استعرض موقف المشروعات المشتركة ضمن بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة شمال الدلتا، والعمل على إزالة المعوقات التي تؤخر عمليات طرح المشاريع. كما تناول الاجتماع تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة للإسراع في إنجاز المشاريع بأعلى درجات الجودة والكفاءة في المدن الجديدة.