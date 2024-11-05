قال النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق الاتحاد السعودي إن كليان مبابي يعاني من عدم التكيف في ريال مدريد، بسبب فينيسيوس جونيور.

وكشف بنزيما في حوار مع برنامج «التشيرينجيتو» الإسباني، أن أزمة مبابي في ريال مدريد هي الدفع به في مركز المهاجم الصريح، وقال مهاجم ريال مدريد السابق: «أعتقد أن الأزمة التي يواجهها مبابي هي أنه لا يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، مثلما يجيد في مركز الجناح الأيسر».

وأضاف: «المشكلة التي تواجه مبابي أنه عندما يتجه لليسار، يجد فينيسيوس جونيور، ويقوم اللاعبان بالدور نفسه».

وواصل: «لذا يجب على مبابي التكيف على مركزه الجديد باللعب رأسَ حربة».

وتابع بنزيما: «فينيسيوس سيبقى في الجانب الأيسر، ولن يغيير أنشيلوتي مكانه؛ لأنه أفضل لاعب في العالم في مركزه، لذا مع مرور الوقت سينسجم معه مبابي، وسيتحسن الأداء تدريجيًّا».

جدير بالذكر أن مبابي سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، منذ انضمامه لريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه يتلقى انتقادات قوية من جماهير الملكي بسبب عدم رضاهم عن مستواه.