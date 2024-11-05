حليف أردوغان يطرح تعديلا دستوريا يسمح للرئيس بالترشح مرة أخرى

اقترح شريك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكومة اليوم الثلاثاء تعديلا دستوريا لتمكين الرئيس من الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال زعيم حزب الحركة القومية المتشددة دولت بهتشلي، في البرلمان في أنقرة اليوم إن إعادة انتخاب أردوغان هو "الخيار الطبيعي والصحيح"..

وقال بهتشلي إن حزبه مستعد لدعم الجهود الرامية إلى "إجراء التعديلات الدستورية اللازمة".

ووفقا للدستور التركي، لم يعد مسموحًا لأردوغان بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2028. ومع ذلك، يسمح القانون بإجراء استثناء، ويمكن للرئيس، في ولايته الثانية، الترشح في حال دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة

ويفتقر ائتلاف أردوغان الحاكم إلى أغلبية الثلاثة أخماس في البرلمان اللازمة لإجراء انتخابات جديدة أو تعديل دستوري.

وكان بهتشلي قدد دعا مؤخراً إلى عملية سلام محتملة بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور.

ويرى المراقبون أن هذه محاولة لإقناع حزب المساواة والديمقراطية الشعبية المؤيد للأكراد من أجل المساعدة في تأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، ومن ثم فتح الطريق أمام ترشيح أردوغان.