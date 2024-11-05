مدرب شتوتجارت: سنواجه أتالانتا أحد أفضل الأندية في أوروبا

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أعرب سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، عن تقديره الشديد لأتالانتا الإيطالي، قبل مباراة الفريقين غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا على سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتوج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بالفوز 3/0 في المباراة النهائية على باير ليفركوزن، ليلحق الخسارة الوحيدة ببطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.

وحافظ أتالانتا تحت قيادة مدربه جيان بييرو جاسبريني على نظافة شباكه في أول ثلاث جولات بدوري الأبطال، وجمع خمس نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت، ويدخل مواجهة الغد منتشيا بفوز كبير بثلاثية دون رد على نابولي متصدر ترتيب الدوري الإيطالي.

وقال هونيس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أقدر أتالانتا كثيرا، فهو فريق يشارك في المسابقات الأوروبية لسنوات عديدة، وكان رابع الدوري الإيطالي وتوج بلقب الدوري الأوروبي".

وأضاف: "إنه فريق لديه خبرات كبيرة وأسلوب لعب خاص، فهم يعتمدون على الدفاع بنظام الرقابة الفردية، وهجوميا بإمكانهم إلحاق الضرر بمنافسيهم".

واختتم مدرب الفريق الألماني: "نريد إثبات أننا قادرون على المنافسة أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا".

وقبل مواجهة أتالانتا، خرج شتوتجارت بشباك نظيفة بعد تعادل سلبي أمام باير ليفركوزن في الدوري، وفوز ثمين بهدف على يوفنتوس الإيطالي. وأصبح الثنائي الدفاعي جيف شابوت وماكسيمليان ميتلشتات جاهزا للمواجهة.

وتحدث ميتلشتات عن أتالانتا قائلا "إنه فريق لا يمنح مساحات كبيرة لمنافسيه ولديه إمكانيات فردية رائعة، ولكن سبق أن واجهنا فرقا أوروبية بنفس القوة الهجومية".