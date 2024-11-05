قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "إذا كانت النتائج منصفة، سأقر بها على كل حال"، موضحا أنه لم يحضر خطابا للنصر بعد لكنه مستعد لذلك.

وأشار ترامب، بعد الإدلاء بصوته في فلوريدا، إلى أنه لا يدعم العنف، قائلا إن أنصاره أيضا لا يؤيدون العنف، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وصرح ترامب للصحفيين قائلاً: "أعتقد أن هذه الحملة كانت الأفضل من بين الثلاثة التي خضتها".

وأضاف: "ندير حملة رائعة، وأعتقد أنها أفضل حملة قمنا بها".

وفي وقت سابق، قال ترامب في منشور على منصة "إكس": "أصبح اليوم رسميا يوم الانتخابات! سيكون هذا اليوم هو الأهم في تاريخ أمريكا".

وأضاف: "حماس الناخبين في ازدياد لأن الناس يريدون أن يجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى. وهذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة".

وتابع ترامب مخاطبا أنصاره: "أحتاج منك أن تدلي بصوتك مهما طال الوقت. ابق في الطابور".

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "يريد الديمقراطيون الشيوعيون الراديكاليون منك أن تحزم أمتعتك وتعود إلى المنزل. معا سنحقق نصرا هائلا ونجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، ليختار الناخبون ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لكي يكون رئيسا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.