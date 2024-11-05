محافظ الوادي الجديد يبحث توسع مبادرة زراعة التوت لتوطين إنتاج الحرير الطبيعي

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة التوسع في زراعة أشجار التوت ضمن مبادرة المحافظة لتوطين إنتاج الحرير الطبيعي، وذلك بحضور الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، وعدد من المستثمرين في المحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وجامعة الوادي الجديد ومديرية التربية والتعليم والقطاع الخاص، بهدف توسيع أنشطة المبادرة وتوفير الكوادر الفنية المدربة، ودعم البحث العلمي.

وأضاف الزملوط أن الشركات المستفيدة من مبادرة إنتاج الحرير ستتولى عمليات التدريب والبحث العلمي للطلاب، بما في ذلك الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لإعداد خبراء في مجال الحرير الطبيعي، كما ستتولى الشركات تدريب طلاب المدارس الزراعية في مناطقهم، حيث تتكفل كل شركة بتدريب الطلاب المستهدفين في نطاقها.

وأكد محافظ الوادي الجديد التزام الشركات والمستثمرين بإتمام زراعة جميع الأراضي المخصصة للمبادرة في موعد أقصاه أبريل 2025، على أن تُسحب الأرض من غير الملتزمين.

وتابع الزملوط تم تحديد الالتزامات المطلوبة من كل جهة مشاركة في المشروع، بما في ذلك المحافظة، الجامعة، مديرية التربية والتعليم، والمستثمرين، إضافة إلى وزارة التضامن، على أن تلتزم كل جهة بتنفيذ واجباتها المحددة.