شولتس: لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف حول القضايا الخلافية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأنه لا يزال من الممكن الاتفاق داخل الائتلاف الحاكم على تبني مواقف مشتركة حيال القضايا الخلافية.

ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وعلى هامش لقاء مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أكد شولتس في برلين اليوم الثلاثاء على ضرورة أن تركز المحادثات حول الموازنة والاقتصاد والعمل والصناعة على "تعزيز التعاون".

وقال المستشار: "فيما يتعلق باستمرار عمل الحكومة، فإن المهم هو الشعور بالالتزام تجاه البلاد، وليس الأيديولوجيا". وأضاف: " ومن الواضح أن ذلك ممكن. لذلك، فإن السؤال ليس ما إذا كان بالإمكان تحقيقه على الإطلاق، بل إنه ممكن، ويجب على الجميع الآن العمل لتحقيقه ".

يشار إلى أن ألمانيا شهدت في الأيام الأخيرة تزايدا في الشكوك العامة حيال إمكانية استمرار الائتلاف الحاكم بسبب اختلاف مواقف أطراف الائتلاف ولاسيما فيما يتعلق بالقضيتين الكبيرتين اللتين تثيران الخلاف داخل الائتلاف، وهما كيفية سد العجز المالي الكبير في الميزانية الاتحادية قبل الجلسة الحاسمة التي ستعقدها لجنة الميزانية في البرلمان في 14 من الشهر الجاري، وكيفية التوافق على استراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في ألمانيا.

وكانت أحزاب الائتلاف الثلاثة طرحت أوراقا تحتوي في بعض نقاطها على مواقف أساسية متعارضة، وذلك في رد فعل من هذه الأحزاب على الخلاف المستمر. ويجري شولتس سلسلة من المحادثات الطارئة مع شركاء الائتلاف المعنيين سعيا لرأب الصدع داخل الحكومة.