المستثمرون العالميون يترقبون بقلق نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية

يعيش المستثمرون العالميون حالة من الترقب فيما توجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لتقترب بذلك نهاية انتخابات محتدمة أثرت على السندات والأسهم وأصول أخرى في الأشهر القليلة الماضية وقد تؤثر أيضا بشكل أكبر على الأسواق مع ظهور النتائج.

وقد تكون لواحدة من أكثر الانتخابات استثنائية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث تأثيرات شديدة التباين على سياسات الضرائب والتجارة وكذلك على المؤسسات الأمريكية على حسب الفائز فيها، سواء الجمهوري دونالد ترامب أو الديمقراطية كامالا هاريس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويمكن أن تؤدي هذه النتائج إلى حدوث تقلبات في أسعار الأصول في جميع أنحاء العالم وإلى تداعيات مالية واسعة النطاق على أمور منها آفاق الديون الأمريكية وقوة الدولار ومجموعة من الصناعات التي تشكل العمود الفقري للشركات الأمريكية.

وحثت هاريس الأمريكيين على "الإدلاء بأصواتهم" في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة محلية في جورجيا، إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة. من جانبه، أعلن ترامب أنه "واثق للغاية" من فوزه بالاستحقاق الرئاسي، مشيرا خلال تواجده بمركز اقتراع في وست بالم بيتش إلى أن الجمهوريين لديهم "تقدم كبير".