الإعصار كالمايجي يودي بحياة 52 شخصا ويخلف 13 مفقودا في الفلبين

قال مسؤولون فلبينيون اليوم الأربعاء إن الإعصار كالمايجي خلّف ما لا يقل عن 52 قتيلا و13 مفقودا في وسط الفلبين، معظمهم نتيجة الفيضانات الواسعة التي حاصرت السكان فوق أسطح منازلهم وجرفت عشرات السيارات في مقاطعة تضررت بشدة وما زالت تتعافى من زلزال مميت سابق.

وقتل ستة أشخاص في حادث منفصل عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبيني، الثلاثاء، في مقاطعة أجوسان ديل سور جنوبا أثناء توجهها لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي ضربها الإعصار كالمايجي، بحسب بيان الجيش، من دون أن يورد تفاصيل أخرى، بما في ذلك سبب التحطم المحتمل.

وكان الإعصار كالمايجي قد رُصد في وقت مبكر من صباح الأربعاء فوق المياه الساحلية لبلدة ليناباكان في مقاطعة بالاوان الواقعة في الجزيرة الغربية، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة (75 ميلا في الساعة) وهبّات وصلت إلى 150 كيلومترا في الساعة (93 ميلا في الساعة). وتوقعت الأرصاد أن يتجه الإعصار لاحقا اليوم نحو بحر الصين الجنوبي.