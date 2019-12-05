أئمة كردستان العراق في جولات سياحية للمزارات الدينية بالقاهرة

رتبت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، زيارة سياحية دينية للتعرف على بعض المساجد وأضرحة الأولياء، ومنها زيارة مسجد ومقام الإمام الشافعي، والليث بن سعد وبن حجر العسقلاني وغيرهم من أولياء الله الصالحين، ضمن فاعليات الدورة التدريبية الرابعة لأئمة إقليم كردستان-العراق، ضمن الورشة التدريبية التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، والتي تعالج أبرز القضايا التي تخص المجتمع الكردي، وخاصة قضايا مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر رسالة الأزهر الشريف.

من جانبه، أشاد الوفد بالتنظيم الرائع للزيارات السياحية منذ بداية الدورة التدريبية، كما قام أحد المشاركين بالدورة التدريبية بتسجيل كلمة عند مقام الإمام الشافعي، أثنى فيها على أئمة أهل العلم الوسطي وأصحاب الفكر المستنير، مهديا شكره لفضيلة الإمام الأكبر وإلى القائمين على العمل بالمنظمة اعلى تنظيم هذه الدورات والزيارات الهامة بالنسبة للمتدربين.

كما أكد الوفد على مدى استفادتهم بالمحتوى العلمي للدورة التي يحاضر بها كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور أحمد معبد شيخ المجالس الحديثية، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وكوكبة من كبار علماء جامعة الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن فاعليات هذه الدورة التدريبية تستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، ليستكمل المتدربون البرنامج التدريبي المعد لهم بمقر المنظمة.