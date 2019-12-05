منظمة الامن والتعاون الأوروبي تناقش أمن الحدود ومكافحة الارهاب

ناقش المؤتمر الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي، الذي بدأ اليوم /الخميس/ في العاصمة السلوفاكية براتسيلافا، قضية "أمن الحدود ومكافحة الإرهاب".

وقال بيان للمنظمة الأوروبية، ومقرها فيينا، أن المؤتمر الوزاري - الذي تستمر أعماله على يومين - بحث أيضاً التعاون الطويل الأمد بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والانتربول، وحضر المؤتمر ممثلون رفيعوا المستوى من المنظمتين.

وأضاف البيان أن المشاركين فى المؤتمر الوزاري ناقشوا التهديدات الامنية الحالية، وطرق تخفيف المخاطر ومكافحة أي تحديات تواجهها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما تبادلوا الآراء حول كيفية مواجهة الطبيعة المتطورة للتهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ولفت البيان إلى تأكيد لوكاس باريزك وزير الدولة بوزارة الشئون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا والممثل الخاص لرئاسة سلوفاكيا لعام 2019 على أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والانتربول شريكان طبيعيان.

وأضاف البيان انه لا تزال التهديدات التي تشكلها الأنشطة الإرهابية، تشكل قضية حيوية للمجتمع الدولي ككل ولمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل خاص.