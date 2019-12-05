بنجلاديش تشن حملة ضد أفران الطوب لمكافحة الضباب الدخاني بالعاصمة دكا

شنت بنجلاديش حملة ضد المئات من أفران الطوب، التي تبعث السناج بهدف تقليل الضباب الدخاني في عاصمتها دكا، إحدى المدن الأكثر تلوثًا في العالم من حيث جودة الهواء.

وقال عبد الله المأمون، المسؤول بوزارة البيئة، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قمنا بتفكيك أو إغلاق 40 فرن قرميد على الأقل في الأيام السبعة الماضية".

وأضاف أن الحملة ضد الملوثين ستستمر حتى يتحسن الوضع، دون تحديد عدد محدد من الأفران المستهدف إغلاقها.

يشار إلى أن أفران الطوب تعتبر مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء في دكا إلى جانب انبعاثات المركبات ومشاريع البناء في المدينة الضخمة.