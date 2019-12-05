مقتل 5 وفقدان 38 بسبب الأمطار الغزيرة في شرق أوغندا

أعلن الصليب الأحمر ومسؤولو الشرطة في أوغندا، اليوم الخميس، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان 38 آخرين، بعدما أدت الانهيارات الأرضية الناتجة عن هطول أمطار غزيرة، في دفن منازل بشرق البلاد.

وذكر الصليب الأحمر الأوغندي أن هناك ثلاثة أطفال بين القتلى في القرى الواقعة على التلال التي تشكل سلسلة إلدون في منطقة بودودا. وتم تشريد أكثر من 200 شخص.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة، روبرت توكي لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن "هناك الكثير من الأشخاص الذين قتلوا في الانهيارات الأرضية، ولكننا لم نحدد بعد الأرقام الدقيقة".

وأوضح الصليب الاحمر أن الانهار الموجودة في المنطقة، فاضت أيضا على ضفتيها، مما تسبب في حدوث فيضانات في مجرى الأنهار.

من ناحية أخرى، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أوغندا والكثير من الدول الأخرى الواقعة في شرق إفريقيا، تعرضت "لهطول غزير وغير معتاد للامطار، وفيضانات".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له صدر أمس الأربعاء، إن هناك أكثر من 8ر2 مليون شخص تضرروا بسبب الاحداث، كما أفادت تقارير بوفاة أكثر من 280 شخصا آخرين. وأفادت التقارير بسقوط نحو نصف عدد القتلى تقريبا في كينيا.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة من أن "المنازل والبنية التحتية وسبل العيش في أنحاء المنطقة، قد تدمرت وتضررت في المناطق الأشد تضررا، وأن خطر تفشي الأمراض المعدية – ومن بينها الكوليرا - في ارتفاع".