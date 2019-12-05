الداخلية العراقية تنفي دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى «ج»

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد خالد المحنا، صدور برقية تتضمن دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى (ج).

وقال المحنا - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس- : "إن القوات الأمنية والقطعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية تمارس مهامها بشكل طبيعي في بغداد وعموم المحافظات".

وأضاف: "أن البرقية التي نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها عدد من الوكالات الإخبارية هي وثيقة مزورة وعارية عن الصحة"، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى الاعتماد على المصادر الرصينة في تناول الأخبار والابتعاد عن المصادر الوهمية التي تبث الشائعات في أوساط المجتمع.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت صورة لبرقية تشير إلى دخول القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، حالة الإنذار القصوى يوم الثلاثاء المقبل.