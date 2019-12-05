وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تعارض ضريبة الخدمات الرقمية الأوروبية

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وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة ترفض ضرائب الخدمات الرقمية الأوروبية، وتدعو الشركاء التجاريين إلى تعليق برامجهم.

وأضاف منوشين في رسالة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه ينظر إلى تلك الضرائب على أنها منحازة ضد الولايات المتحدة.

وتابع: تعارض الولايات المتحدة بشدة ضرائب الخدمات الرقمية لأن لها تأثيرا تمييزيا ضد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ولا تتسق مع هيكل قواعد الضرائب الدولية الحالية، التي تسعى إلى فرض ضرائب على صافي الدخل وليس إجمالي الإيرادات".

وأضاف منوشين :"ندعو جميع الدول إلى تعليق مبادرات ضريبة الخدمات الرقمية ، من أجل السماح لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتوصل بنجاح إلى اتفاق متعدد الأطراف".

يشار إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية البالغة 3%، تقع في قلب الخلاف الأخير بين واشنطن وباريس.

وربما تخضع عشرات المنتجات الفرنسية بقيمة تجارية تصل إلى نحو 4ر2 مليار دولار لرسوم إضافية بنسبة 100% ردا على تلك الضريبة.