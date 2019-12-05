قضم «اللبان» بصوت عال يساعد في تنشيط التنفس والتركيز

يضيف مصنعو العلكة الفيتامينات والكافيين والأحماض الأمينية والمستخلصات النباتية إلى منتجاتهم؛ ليحصلوا على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية للعلكة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المهم معرفة أن القضم بصوت عال لصمغ العلكة يمكن أن يساعد في تنشيط التنفس، لكن العديد من الدراسات الأخرى تقول إن الصمغ يوفر فوائد إضافية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن إحدى العلامات التجارية تقول إن علكتها يمكن أن تساعد الطيارين في تخفيف اضطراب الرحلات الجوية، بينما تدعي أخرى أنها تساعد لاعبي الجولف على التركيز أثناء ممارسة رياضتهم.

لكن خبراء الصحة يقولون، إنه لا توجد أبحاث تدعم هذه الادعاءات، وأن المستهلكين قد يعتقدون أن اللبان يعمل بسبب تأثير دواء وهمي، ولكن وجدت الكثير من الدراسات السابقة فوائد اللبان، وذلك كدراسة أجريت عام 2012 من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، أظهرت أن اللبان يمكن أن يزيد من الانتباه ويقلل النعاس أثناء النهار، كما وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة كان لديهم ذاكرة أفضل.

وأشارت دراسة من كلية كينجز في لندن، إلى أن العلكة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الحمض في المريء، كما تعمل جمعية طب الأسنان الأمريكية على الترويج لمضغ العلكة؛ كعامل مساعد للفرشاة والخيط، على موقعها الإلكتروني.

وقال ديرك فان دي بوت، الرئيس التنفيذي لشركة "مونديليز إنترناشونال"، مالك شركة "ترايدنت" و"سترايد" و"داينتي"، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أصبح مضغ العلكة أقل قبولًا اجتماعيًا"، مضيفا أن المستهلك أصبح في هذه الأيام أكثر اهتمامًا بالفوائد العملية للطعام.