الآلاف من المحال التجارية في الفلبين معرضة للإغلاق بسبب انتهاك قوانين البيئة

قال وزير البيئة الفلبيني روي سيماتو، إن أكثر من 4500 محل تجاري حول خليج مانيلا يواجه خطر الاغلاق بسبب انتهاك قوانين البيئة، وذلك في ظل محاولة العاصمة الفلبينية التغلب على أزمة القمامة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيماتو القول في منتدى نظمته جماعة سترات بيز الاستشارية التي تتخذ من مانيلا مقرا لها "مهما كان عدد المرات التي نقوم فيها بتنظيف الشريط الساحلي لخليج مانيلا، تعود القمامة دائما. علينا أن نبدأ في مواجهة مصدرها".

وأضاف سيماتو أن ساحل خليج مانيلا، الذي يعاني من تلوث شديد، ويمتد لمسافة 190 كيلومترا ويربط 17 نظام نهري رئيسي في العاصمة والمناطق القريبة، يخضع للتنظيف، ويجب أن تكتمل هذه العملية بنسبة 80% خلال العامين المقبلين.

وتظهر بيانات وزارة البيئة أن مترو مانيلا يخلق 9.3 كيلومتر من المخلفات الصلبة يوميا، يتم جمع 85% منها فقط، في حين ينتهى الباقي في مجاري المياه.

وأوضح سيماتو أن وزارة البيئة سوف تعلن عن قواعد لتنظيم استخدام البلاستيك ذات الاستخدام لمرة واحدة هذا الشهر، عقب أن طالب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بحظر البلاستيك في نوفمبر الماضي.

وقالت النائبة سينثيا فيلار، التي تترأس لجنة الشؤون البيئة في مجلس الشيوخ، إن موازنة عام 2020 ستخصص تمويلا لبناء منشأة لإعادة تدوير البلاستيك في كل مدينة وإقليم.