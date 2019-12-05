أمين مساعد الدول العربية: ليس لدينا حق التدخل بالشأن اللبناني

حسام زكي: واثق إنهم هيلاقوا حلول وقولنلهاهم الجامعة العربية قريبة منكم إذا احتجتم أي شيء نحن حاضرون



قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ليس لديها حق التدخل بالشأن اللبناني، موضحًا: «في بدايته مينفعش تروح في شنطتك حل، كإنك بتقول إنتوا مش فاهمين إنتوا بتعملوا إيه أنا جايبلكم الحل من برا»، على حد تعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن لبنان يمتلك طبقة سياسية واعية للغاية، وقدرتها على إيجاد حلول لكل شيء، متابعًا: «هناك اطمئنان لأن يجدوا حلول لأي أزمة والخروج منها، الأزمة صعبة بزيادة لكنها تتطلب حلول من الجميع، وأثناء تواجدي هناك قلت إن الحل يعود إلى السياسيين واللبنانيين أنفسهم قبل أي طرف خارجي»، بحسب ذكره.

ولفت إلى أن «الدولة اللبنانية مجبرة على إيجاد الحل بنفسها هذه المرة»، مشيرًا إلى «ركونها في العادة والاطمئنان للحصول على حلول مقترحة من الخارج إلا أن الخارج لم يساهم بتقديم حلول هذه المرة لأن الحراك محلي بالكامل»، وفقًا لقوله.

وتابع: «واثق إنهم هيلاقوا حلول وقولنلهاهم الجامعة العربية قريبة منكم إذا احتجتم أي شيء نحن حاضرون، حتى على المستوى الاقتصادي لأننا مظلة ضخمة وتستطيع عمل تعبئة للموارد بشكل جيد، ولكن يجب تواجد حكومة تحظى بثقة الشعب ادخل بدايات الاستقرار ويبقى كويس أوي».

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، قدمت على إثرها الحكومة استقالتها.