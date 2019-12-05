غرق 57 شخصا وإنقاذ 74 جراء غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية مساء الأربعاء أن 57 شخصا لقوا حتفهم وجرى إنقاذ 74 آخرين، جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف عنها أن قاربا يستغله مهاجرون يتجهون نحو إسبانيا أصيب بعطب قبالة الشواطئ الموريتانية عند الكيلومتر 25 من مدينة نواذيبو مما أدى إلى غرقه.

وأضافت أن "السلطات الإدارية والأمنية باشرت عمليات الإنقاذ فورا حيث قامت بتوفير الغذاء والدواء للناجين. كما تم إيواؤهم في مركز استقبال في حين ما زالت عمليات انتشال الجثث جارية".

ولم يتم الكشف على الفور عن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب أو جنسياتهم.