 صحفيون ونشطاء ينظمون مسيرة تأييد لصحيفة دون الباكستانية بعد محاصرة متطرفين لها - بوابة الشروق
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صحفيون ونشطاء ينظمون مسيرة تأييد لصحيفة دون الباكستانية بعد محاصرة متطرفين لها

صحيفة دون الباكستانية
صحيفة دون الباكستانية
إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 11:11 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 11:11 م

نظم صحفيون ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في باكستان اليوم الخميس، مسيرة في إسلام آباد؛ تأييدا لصحيفة (دون) البارزة الناطقة باللغة الانجليزية، وذلك بعد قيام عناصر متطرفة مؤخرا بمحاصرتها وتهديد رئيس تحريرها بالقتل.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن المشاركين في المسيرة أدانوا محاصرة مقر صحيفة (دون) والقناة التليفزيونية الباكستانية التي تحمل الاسم ذاته يوم الثلاثاء الماضي بزعم قيام الصحيفة - ومقرها إسلام آباد - بنشر خبر مفاده أن مرتكب حادث الاعتداء بالسكين الذي وقع مؤخرا في لندن ارتكبه شخص من أصول باكستانية.


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