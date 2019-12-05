الحكومة السودانية تؤكد حرصها على تحقيق سلام شامل ومستدام

أكد السفير عمر بشير مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء، رئيس الوزراء السوداني المفوض (باعتبار أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في زيارة إلى واشنطن)، حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والمستدام بكل أنحاء البلاد كأولى أولويات الحكومة.

وقال مانيس - لدى ترؤسه اجتماع ضم الوفد المشترك لـ"قوى تحرير السودان" و"حركة تحرير السودان - المجلس الإنتقالي" اليوم الخميس - إن الزيارة الأولى للولايات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك كانت إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، لإيصال رسالة السلام من خلال زيارته لمعسكرات النازحين، كأول مسئول سوداني رفيع يزور هذه المعسكرات ويستمع لمطالب النازحين.

وشدد على أهمية بناء الثقة بين كل المكونات لبناء سلام شامل ودائم، في كل أجزاء الوطن، من خلال اصطحاب النازحين وكل مكونات المجتمع المدني في مفاوضات السلام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني المفوض، اهتمام الحكومة الانتقالية بالشأن الإنساني، وتقديم كل التسهيلات لكل المنظمات المحلية والأجنبية، لمساعدة المتأثرين بالنزاعات المسلحة في النظام السابق.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد المشترك، ضرورة تسريع عملية السلام وتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر، إضافة إلى تقديم كل مرتكبي جرائم الحرب، للعدالة إنصافا لضحايا الحرب.