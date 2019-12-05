انتخاب أنتوني روتا رئيسا لمجلس العموم الكندي







انتخب أعضاء مجلس العموم الكندي اليوم الخميس، النائب الليبرالي أنتوني روتا رئيس للمجلس الذي يضم حكومة أقلية ليبرالية.

وتفوق روتا على أربعة مرشحين آخرين في تصويت هذا الصباح، بما في ذلك عضو الحزب لليبرالي جيف ريجان، الذي كان رئيسًا خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان وكان يرغب في البقاء في منصبه.

وقام رئيس الوزراء، جستن ترودو، وزعيم المعارضة أندرو شير بسحب روتا إلى كرسي رئيس المجلس، وفقا للتقاليد، حيث شكر النائب في أونتاريو زملائه على اختياره ليكون رئيسا لمجلس النواب.

وقال "أنا هنا لخدمتكم والتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لنا جميعا، حتى نتمكن من إدارة أعمال البرلمان والتأكد من نجاحها". وأضاف "وعودي هي أن أكون منصفًا ... وأن أكون غير حزبي ، وأن أبذل قصارى جهدي في هذا المجلس، في خدمتكم".

من جانبه، رحب ترودو اليوم بانتخاب أنتوني روتا رئيسا جديدًا لمجلس العموم، مشيرا في بيان له في هذا الصدد أن الكنديين يتوقعون أن يعمل أعضاء البرلمان معا لمعالجة القضايا الأكثر أهمية.

ويعتبر دور رئيس المجلس مهم للغاية ، لأنه يفسر بشكل محايد القواعد والتقاليد البرلمانية. ورئيس المجلس مسؤول أيضا عن الإشراف على إدارة شؤون مجلس العموم وإدارتها وعن أداء المهام الاحتفالية والدبلوماسية.

وقال ترودو "زميلنا، أنتوني روتا ، معترف به على نطاق واسع ويحظى بالاحترام كبرلماني ماهر. مع تصويت اليوم ، أظهر أعضاء البرلمان كل الثقة في قدرته على الإشراف على مجلس العموم بطريقة عادلة ونزيهة. أهنئ الرئيس روتا على انتخابه وأتطلع إلى العمل معه - وجميع أعضاء مجلس النواب - لمواصلة تقديم تغيير حقيقي وإيجابي للكنديين. كما أشكر جيف ريجان على خدمته الاستثنائية للمجلس كرئيس على مدار السنوات الأربع الماضية ، وعمله الدؤوب لحماية الديمقراطية الكندية وتعزيزها".