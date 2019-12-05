إدانة متطرف يميني بالتخطيط لهجمات إرهابية في ملبورن

أُدِين متطرف يميني في أستراليا، اليوم الخميس، بالتخطيط والإعداد لهجمات إرهابية على أهداف "يسارية" في ملبورن.

وقال ممثلو الادعاء إن فيليب جاليا البالغ من العمر 35 عاما كان قد تحدث إلى أحد مساعديه عن استهداف تجمع يساري بقنابل محلية الصنع، وحدد عناوين وخرائط وصور لمقر قاعة الاحتشاد التابعة للحركة النقابية الأسترالية في ملبورن، فضلا عن عدة أماكن "يسارية" أخرى.

وقالت المحكمة العليا لولاية فيكتوريا في ملبورن، اليوم الخميس، إن هيئة المحلفين خلصت إلى أن جاليا "مذنب بتهمة القيام بأعمال تحضيرية لعمل إرهابي أو التخطيط له، ومذنب بتهمة محاولة استغلال وثيقة لتسهيل عمل إرهابي".

واستمرت المحاكمة لأكثر من سبعة أسابيع وتداولت هيئة المحلفين القضية لمدة يومين قبل إصدار حكمها بالإدانة.

وسوف يصدر حكم العقوبة بحق جاليا العام المقبل. والعقوبة القصوى لمثل هذه الجرائم هي السجن المؤبد. وتم تحديد يوم 23 مارس لعقد جلسة استماع قبل صدور الحكم، طبقا للمحكمة.

وكان قد تم إلقاء القبض على جاليا في منزله في ملبورن في أغسطس 2016، وكان مرتبطا بجماعة "ريكليم أستراليا" (استعادة أستراليا) اليمينية المتطرفة، وفقا لوثائق المحكمة.

ويصر جاليا على أنه بريء، ويقول إن خططه هى "وهمية" وتهدف إلى كشف مخبر للشرطة يعتقد أنه تسلل إلى الجماعات اليمينية.

وعقب صدور حكم الإدانة، قال المجلس الإسلامي في فيكتوريا إن المحاكمة والإدانة تؤكدان مخاوف العديد من المسلمين في أستراليا إزاء "تنامي التطرف اليميني، والتطرف القومي".