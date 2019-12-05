شراكة كورية جنوبية كويتية لإنتاج الألياف الضوئية

أعلنت شركة تايهان الكورية الجنوبية للأسلاك الكهربائية، اليوم الخميس، توقيع اتفاق مع شركة رانك للتجارة العامة والمقاولات الكويتية، لإنشاء شركة مشتركة لإنتاج الألياف الضوئية.

وستقيم الشركة الجديدة مصنعا لإنتاج كابلات الألياف الضوئية في منطقة ميناء عبدالله الصناعية، جنوب شرق مدينة الكويت، في غضون النصف الأول من العام المقبل وبيع المنتجات في غضون النصف الثاني من نفس العام.

وأشارت شركة "تايهان" للأسلاك الكهربائية إلى أن تنفيذ خطة التنمية الوطنية متوسطة وطويلة الأجل "كويت جديدة 2035" يؤدي إلى زيادة الطلب على كابلات الألياف الضوئية في الكويت لإنشاء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وبناء المدن الذكية.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الشركة الجديدة ستصبح أول منتج كابلات الألياف الضوئية في الكويت التي تعتمد تماما على الاستيراد في الوقت الحالي.

يذكر أن شركة تايهان نفذت حوالي 30 مشروعا لكابلات الألياف الضوئية في الكويت منذ دخول الشركة إلى السوق الكويتية.