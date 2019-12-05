 تراجع معدل التضخم في هولندا خلال نوفمبر - بوابة الشروق
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تراجع معدل التضخم في هولندا خلال نوفمبر

د ب أ
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 10:45 ص | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 10:45 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، الصادرة اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم في هولندا خلال نوفمبر الماضي بعد ارتفاعه في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في هولندا خلال الشهر الماضي بنسبة 2.6 % سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 % سنويا في أكتوبر الماضي. وكان معدل التضخم في سبتمبر الماضي 2.6 % سنويا.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي في هولندا 2.6 % خلال الشهر الماضي مقابل 2.8 % خلال الشهر السابق.

وجاء تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي على خلفية انخفاض أسعار تذاكر الطيران والكهرباء والغاز، في حين ارتفعت أسعار الوقود.

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