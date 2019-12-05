«الاشتراكي الديمقراطي» الفنلندي يجتمع يوم الأحد لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة

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ذكر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، اليوم الخميس، أنه سوف يختار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، في أعقاب استقالة أنيتي رينه.

وذكرت القناة العامة "واي إل أي" أن الاشتراكيين الديمقراطيين سوف يختارون مرشحهم الذي سيخلف رينه رئيسا للحكومة يوم الأحد المقبل.

والمرشحان الأوفر حظا هما أنتي لينتمان، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، وسانا مارين، نائبة زعيم الحزب. وهي أيضا وزيرة النقل والاتصالات.

وتنحى رينه الذي شغل منصب رئيس وزراء لمدة ستة أشهر أمس الأول الثلاثاء بعد اندلاع خلاف في الائتلاف المكون من خمسة أحزاب حول الخدمات البريدية المملوكة للدولة وأسلوبه في القيادة.

وقال أحد شركائه في الائتلاف، حزب الوسط، إنه لم يعد يدعم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

تولى الائتلاف الذي رأسه رينه مقاليد الحكم في حزيران/يونيو قبل شهر من تولي فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر.

وقال الأحزاب الخمسة إنها مستعدة للعمل معا تحت قيادة رئيس وزراء جديد ودعم برنامج الحكومة.

في الوقت ذاته فإن الحكومة تضطلع بدور مؤقت.

ومن المتوقع بدء المفاوضات المبدئية حول تشكيل حكومة جديدة قبل في مطلع الأسبوع المقبل.

وجاءت استقالة رينيه نتيجة لخلاف أخير بشأن سوق العمل يشمل جهاز البريد "بوستي" المملوك للدولة.