تجديد الاعتماد الأوروبي لشركة مصر للطيران للصيانة وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة







اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA ، والذي أثمر عن تجديد الإعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجيات وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري لتطوير قطاع الطيران المدني وصيانة الطائرات وسلامتها وسعيا نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم.

وأوضح بيان لشركة مصر للطيران أن هذا التفتيش هو السابع والعشرين على مدار أربعة عشر عاماً متتالية نجحت خلالها الشركة في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لنجاحها في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ(EASA) على المقر الرئيسي بالقاهرة، مؤكداً أن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسي للعمل في السوق العالمي، وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية بما يضمن لها استمرار المنافسة عالميا وتلبية احتياجات عملائها.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية المهندس مصطفى علي الدين، إلى أن التفتيش شهد توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 والتي تعمل بمحركات Trent 1000 وطراز إيرباص A320neo بمحركات CFM Leap وهو ما يعد إضافة لقدرات وإمكانيات الشركة الفنية، نظراً لحداثة الطرازات المضافة وإقبال العملاء على تشغيلها بكثافة ما يمنح الشركة ميزة تسويقية تمكنها من تقديم خدماتها للمزيد من العملاء، كما يؤكد على استمرار خطط التطوير وتقديم أعلى مستوى فني.

وأضاف أن التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000 وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية والإصلاحات والضمانات وعمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية.

ويهدف تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران - في المقام الأول - إلى التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد، والتي تتطلب العمل طبقاً للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة، وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للإتحاد الأوروبي، وأن التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنوياً، نظراً لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة .