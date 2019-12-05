خروج الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر من المستشفى

قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إنه خرج من مستشفى في جورجيا يوم الأربعاء حيث كان يعالج من عدوى في الجهاز البولي.

وأضافت ديانا كونيليو السكرتيرة الصحفية لكارتر في بيان من مركز كارتر ”قال إنه يتطلع لمزيد من الراحة في منزله في مدينة بلينز بولاية جورجيا. يتمنى السيد كارتر وزوجته السلامة والسعادة للجميع في موسم العطلة“.

ونُقل كارتر إلى مركز فيبي سامتر الطبي بمدينة أمريكوس في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتقع المدينة على بعد 16 كيلومترا من منزله في بلينز.

كان كارتر قد عاد إلى منزله قبل أيام من مستشفى إيموري الجامعي في أتلانتا بعد أحدث فصول سلسلة من الوعكات الصحية التي ألمت به في الآونة الأخيرة.

وذهب كارتر يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني إلى المستشفى حيث خضع لإجراء طبي لتخفيف الضغط في الدماغ بعد نزيف ناجم عن سقوط في الفترة الأخيرة. وأعلن الأطباء نجاح الجراحة.

وسقط كارتر، الذي كان مزارعا للفول السوداني وحاكما لولاية جورجيا، مرتين في شهر أكتوبر تشرين الأول إحداهما تطلبت بعض القطب الجراحية في وجهه والأخرى أدت إلى نقله للمستشفى لفترة وجيزة لإصابته بكسر بسيط في الحوض.

وبعد السقطة الأولى استأنف كارتر العمل على مشروع بناء لصالح منظمة هابيتات فور هيومانيتي غير الربحية.

وفي مايو أيار أصيب كارتر، الرئيس الديمقراطي الأسبق، بكسر في الفخذ، في منزله مما تطلب خضوعه لجراحة.