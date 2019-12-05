تقارب بين المعارضة المحافظة والحركة القومية بالسويد

عقد قادة حزب التجمع المعتدل وحزب ديمقراطيو السويد أول محادثات مباشرة أمس الأربعاء، في أحدث إشارة إلى تقارب بين المعارضة المحافظة في السويد والحركة القومية التي كانت منبوذة في السابق .

وقال زعيم حزب ديمقراطيو السويد جيمي اكيسون على فيسبوك "رغم أن حزبي "ديمقراطيو السويد " و"التجمع المعتدل" حزبان مختلفان، إلا أن هناك الكثير من أوجه التشابه بينهما بشأن عدد كبير من القضايا"،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وأضاف"الاجتماع كان مثمرًا وبناءً ويبشر بالخير للتعاون في المستقبل في مشهد سياسي جديد".

من جانبه،قال زعيم حزب تجمع المعتدلين أولف كريسترسون إنه اجرى مناقشات "بناءة" مع أكيسون تركزت على الجريمة والعنف المرتبط بالعصابات والهجرة والطاقة النووية.

واضاف على فيسبوك "سنبذل قصارى جهدنا خلال الفترة المتبقية من ولاية الحكومة للتوصل إلى دعم كبير لسياسات أفضل، وليس فقط الانتظار حتى الانتخابات المقبلة "،

وأضاف أن هذا يتطلب حشد كل الأطراف التي ترغب في احداث تغيير في مختلف القضايا".

في مقابلة مع بلومبرج الشهر الماضي، اعتبر أكيسون عقد اجتماع مع كريسترسون بمثابة الخطوة التالية في تشكيل تحالف رسمي مع المعتدلين.