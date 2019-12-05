أعلنت شركة الطاقة البريطانية بريتش بتروليوم "بي.بي" أمس الأربعاء، توقيع عقود لتزويد مشروعات قطاع خدمات الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفسز" (أيه.دبليو.إس) التابع لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون، في السويد وإسبانيا، باحتياجاتها من الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وذكرت بي.بي أن كمية الكهرباء التي سيتم توريدها إلى منشآت "أيه.دبليو.إس" تعادل استهلاك 125 ألف منزل من الكهرباء سنويا.

يذكر أن بي.بي تمتلك في السويد مشروعا لإنتاج الكهرباء من الرياح في مدينة فايسترنورلاند. ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج عام 2022 حيث سيبدأ بإنتاج 70% من طاقته الإنتاجية الأولية. كما تمتلك بي.بي محطة للطاقة الشمسية في إسبانيا ستبدأ الإنتاج عام 2021 وستبدأ بإنتاج حوالي 30% من طاقتها التشغيلية الأولية.

وذكرت بي.بي أنها تستهدف زيادة نشاطها في مجال الطاقة المتجددة من خلال توقيع عقود لبيع الكهرباء التي تنتجها مشروعاتها في هذا المجال إلى الشركات، مضيفة أنها ملتزمة بالعمل على تقليل الحاجة إلى الوقود التقليدي في المستقبل من خلال تقديم منتجات وخدمات أقل إصدارا للانبعاثات الغازية.