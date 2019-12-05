القبض على شخصين وضبط مخدرات وأسلحة في حملة مداهمة للسلطات الألمانية

نفذت السلطات الألمانية في مدينتي بريمن وبريمرهافن حملة مداهمة ضد تجارة المخدرات.

وأعلنت الشرطة، أمس الأربعاء، أنها عثرت خلال عمليات تفتيش على عدة كيلوجرامات من مخدر القنب (الحشيش) وكمية أكبر من الهيروين والعديد من تذاكر الكوكايين وعقار الإكستازي بالإضافة إلى أسلحة والنقود السائلة.

وفي أعقاب الحملة التي تم تنفيذها يوم الاثنين الماضي، أصدر قاضي تحقيقات أمر اعتقال بحق اثنين من المتهمين الرئيسيين.

وتعتقد السلطات أن إجمالي عدد المشتبه في قيامهم بتوزيع المواد المخدرة، عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و55 عاما.

وفي أعقاب تحقيقات استمرت على مدار أسابيع، فتشت السلطات 15 منزلا في بريمرهافن وبريمن.