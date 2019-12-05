الرئيس اللبناني: تنفيذ الإصلاحات الضرورية سيكون أولوية العمل للحكومة الجديدة







أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن أولويات عمل الحكومة المقبلة ستكون تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات، واستكمال عملية مكافحة الفساد وضبط الخلل في عمل إدارات الدولة ومؤسساتها.

وقال الرئيس اللبناني - خلال استقباله اليوم الخميس، عددا من الوفود - إن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل أيضا على معالجة المشاكل التي تحتاج عناية واهتماما سريعين، لاسيما استعادة الثقة بين الدولة والمواطنين اللبنانيين، بما يعزز الوحدة الوطنية والتي تبقى الأساس في قيام الدولة من كبوتها.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين نقباء المهن الحرة والمسئولين في الدولة بمختلف الوزارات، وضرورة عقد اجتماعات مشتركة يتم خلالها طرح كل القضايا العالقة في سبيل العمل على التوصل إلى حلول لها.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.