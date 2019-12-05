قبرص تطالب محكمة العدل الدولية بحماية حقوقها البحرية من تركيا

قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، اليوم الخميس، إن نيقوسيا طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وأضاف الرئيس ناستاسياديس فى تصريحات صحفية أن "بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة"، مردفا: "هذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي"، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح أناستاسياديس أن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها، لذلك أرسلت في وجهة أخرى"، متابعا: "هناك دليل على تسلمها وهذا يعطي قبرص حق التظلم".

وقال تلفزيون "سيجما" القبرصي الذي كان أول من تحدث عن هذا الموضوع إن المذكرة أرسلت عن طريق الفاكس.

والدولتان على خلاف على مناطق بحرية حول الجزيرة أعطت قبرص تراخيصا لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز.

وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا إن نيقوسيا إما ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي. وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها للجزيرة.

وقُسمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي أثناء غزو تركي في عام 1974 بعد انقلاب وجيز بإيعاز من اليونان. وتؤيد تركيا دولة القبارصة الأتراك في شمال قبرص.