 تداول 528 شاحنة و36 سيارة بموانئ البحر الأحمر - بوابة الشروق
الخميس 5 ديسمبر 2019 1:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

تداول 528 شاحنة و36 سيارة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
رضا الحصري
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 1:39 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 1:39 م

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 528 شاحنة بضائع و36 سيارة.

وأضاف المتحدث الإعلامي، في بيان له اليوم الخميس، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهما 31 شاحنة، واستقبل الميناء أمس السفينة "سينا" وعلى متنها 26 شاحنة و2 سيارة، وشهد مغادرة السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهما 36 شاحنة.

وأوضح أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن وعلى متنهم 110 شاحنات و14 سيارة، ومغادرة السفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 103 شاحنات و8 سيارات، واستقبل الميناء أمس السفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 98 شاحنة، كما غادرت 3 سفن وعلى متنهم 124 شاحنة و12 سيارة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك