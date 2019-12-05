نائب محافظ بنك كندا: اقتصادنا مرن رغم الشكوك بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين

قال نائب محافظ بنك كندا المركزي تيموثي لين اليوم الخميس، إن الاقتصاد الكندي لا يزال مرنا على الرغم من الشكوك المثارة عالميا بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وقال تيموثي لين - في خطاب أمام مجلس التجارة في أوتاوا - إن التضخم في كندا لا يزال مستهدفا، وأن سوق العمل القوي يشير إلى مصادر النمو، مضيفا "بسبب هذه القوة وسط الاضطرابات ، نقول إن كندا مرنة ، وإن لم تكن محصنة".

وأدلى لين بهذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان بنك كندا أنه سيبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 1.75 في المائة، حيث تم تحديده منذ أكتوبر من العام الماضي.



وتميز بنك كندا عن العديد من نظرائه الدوليين الذين تحركوا لخفض أسعار الفائدة وتخفيف السياسة النقدية استجابة للضعف في الاقتصاد العالمي. وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام.



ومع ذلك، قال لين إنه لا يوجد سبب يدعو بنك كندا إلى التحرك مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتابع: "على العكس من ذلك ، فإن تجربة العقد الماضي تظهر أن كندا والولايات المتحدة اتبعتا طرقا مختلفة ، مما يعكس الاختلافات في ظروفنا الاقتصادية".