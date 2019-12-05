مدير مصنع السيراميك المنكوب بالسودان: «كل الضحايا أجانب»

أعلن إبراهيم مسخرون إبراهيم، المدير العام لمصنع سالومي للسيراميك، الذي شبت فيه النيران، صباح أول أمس الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية بالعاصمة السودانية، الخرطوم بحري في تصريحات لموقع (اليوم التالي) الإخباري إن جميع ضحايا الحريق من الأجانب ولا يوجد بينهم سودانيون.

وانتقد «إبراهيم» تأخر وصول قوات الدفاع المدني لموقع الحريق، حيث قال إن أول سيارة وصلت كانت بعد ساعة ونصف من الاتصال بها. وكان بيان للشرطة قد حدد عدد المتوفين بـ23 شخصاً سبقهم بتوصيف “مواطنين” وأشار البيان إلى وصول 14 عربة لموقع الحادث.

واعتبر، مدير المصنع المملوك لمستثمر هندي بشراكة سودانيين، تصريحات وزير الصناعة حول عدم توفر مقومات السلامة بغير الموفقة، وكشف عن عمليات تفتيش تتم من قبل الدفاع المدني بصفة دورية، وأن لجنة التفتيش وصلتهم قبل أربعة أشهر ومنحتهم شهادة المطابقة، وأنه يحتفظ بإيصالات السداد التي دفعوها للجنة المكونة من ضباط بالدفاع المدني.

من جانبها قالت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن أربعة مواطنين توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بالسودان، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.

وصرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين،لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.