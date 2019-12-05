باكس يحقق الفوز 13 على التوالي في دوري السلة الأمريكي

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يانيس أنتيتوكومبو (رقم 34)، لاعب ميلووكي باكس وبليك جريفن لاعب ديترويت بيستونز في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. صورة لرويترز من يو.إس.إيه.توداي سبورتس.

حقق ميلووكي باكس انتصاره 13 على التوالي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد تغلبه على مستضيفه ديترويت بيستونز 127-103 ليل الأربعاء.

ومنذ خسارته أمام يوتا جاز في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني فاز باكس في 13 مباراة متتالية وهي أطول سلسلة انتصارات بين جميع فرق البطولة هذا الموسم.

وبعدما أنهى بيستونز الربع الأول متقدما 24-22 فرض الفريق الضيف هيمنته على المباراة ليتقدم 59-48 بنهاية الشوط الأول.

ووصل الفارق إلى 20 نقطة في نهاية الربع الثالث ثم إلى 28 نقطة في منتصف الربع الأخير.

وتصدر اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، قائمة مسجلي باكس برصيد 35 نقطة وأضاف زميله كريس ميدلتون 17 نقطة.

وكان أندري دروموند الأكثر تسجيلا في صفوف بيستونز برصيد 23 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 14 كرة مرتدة فيما سجل زميله لانجستون جالواي 20 نقطة.

وهذا هو الفوز السادس على التوالي لباكس على بيستونز والثاني في مباراتين في الموسم الحالي. ولم يخسر باكس أمام بيستونز منذ 28 فبراير شباط 2018.