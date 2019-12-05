توجيه اتهامات بالعنصرية ضد رئيس وزراء سلوفاكيا السابق روبرت فيكو

أعلنت الشرطة السلوفاكية توجيه اتهام بالعنصرية إلى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو؛ بعد تعليقاته بشأن الأقلية الغجرية.

ويقول محققون في سلوفاكيا - وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس - إن فيكو اتفق علناً مع التصريحات العنصرية حول الغجر التي أدلى بها مشرع يميني متطرف أدين من قِبل القضاء في وقت سابق خلال العام الجاري.

ونقلت الشبكة عن فيكو قوله إن أغلب المواطنين في سلوفاكيا سيتفقون مع ما قاله المشرع ميلان مازوريك، والذي ألقى باتهامات ضد الغجر قائلاً إنهم لم يقدموا أي شيء لبلاده.

يُشار إلى أن مازوريك كان أول مشرع في سلوفاكيا يفقد مكانته بعد إدانته جنائياً في هذا الصدد.

وتولى فيكو رئاسة الحكومة في سلوفاكيا منذ عام 2006 إلى عام 2010، ثم تولاها مرة أخرى عام 2012 إلى استقالته في 2018.