توصية برفع قيمة التعويض للسجناء الأبرياء في ألمانيا إلى 75 يورو عن كل يوم سجن

أعلنت إدارة القضاء المحلية في العاصمة الألمانية برلين أمس الأربعاء أن لجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الولايات الألمانية قررت رفع قيمة التعويض للسجناء الأبرياء إلى 75 يورو عن كل يوم سجن.

وأوضحت الإدارة أن هذه القيمة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المعمول بها حاليا لتعويض هؤلاء السجناء.

من جانبه، قال ديرك بيرنت، وزير العدل في ولاية برلين:" نعتزم رفع قيمة التعويض للأشخاص المسجونين وهم أبرياء لأن هذا إسهام مهم لتعزيز ثقافة الخطأ في القضاء".

وحسب بيرنت، فإن من المتوقع أن يبت مجلس الولايات في قرار اللجنة في العشرين من ديسمبر الجاري، واضاف:" نأمل أن يلقى هذا الأمر أبوابا مفتوحة في البرلمان أيضا"، ولفت إلى أن وزارة العدل الاتحادية لا تمانع في وضع قاعدة جديدة بهذا الخصوص.

يشار إلى أن قيمة التعويض لمثل هؤلاء السجناء كانت تبلغ 11 يورو عن كل يوم سجن في عام 2002، وارتفعت هذه القيمة إلى 25 يورو في عام 2009.

وكان مؤتمر وزراء العدل الألمان قد انتهى قبل عامين إلى أن هذه القيمة ضئيلة للغاية.

من جانبه، اعتبر أولريش شيلنبرج، الرئيس السابق لنادي المحامين، أن الوعد برفع قيمة التعويض مجرد خطوة أولى:" فعلى القضاء الألماني، من وجهة نظري، أن يرفع هذه القيمة إلى 100 يورو عن كل يوم سُلِبَ فيه الحرية من إنسان ظلما".

وطالب شيلنبرج بتقديم مساعدة ضحايا القضاء في إعادة التأهيل ومساعدتهم في البحث عن سكن ووظيفة حيث إنهم يعتمدون على أنفسهم فقط في هذه الأمور " ولا ينبغي استمرار الوضع على هذا النحو".

يذكر أنه عندما يتم إطلاق سراح الجناة في وقت مبكر في ألمانيا، فإنهم يحصلون على مساعدات حكومية.