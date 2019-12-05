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السعودية والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

المندوب الدائم للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي
المندوب الدائم للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي
أ ش أ
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:55 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:55 م

بحث المندوب الدائم للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي مع رئيسة لجنة الثقافة والتعليم في البرلمان الأوروبي سابين فيرهين، سبل تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والفرص المستقبلية بين المملكة والاتحاد الأوروبي ومختلف مؤسساته.

وعرض المندوب الدائم للمملكة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- جهود القيادة في تمكين الشباب ودعم التعليم والثقافة من خلال رؤية 2030 ودور المملكة الريادي في بناء الجسور الثقافية والحوار بين الثقافات في جميع أنحاء العالم والمتمثل في فوزها بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأكد العريفي أهمية مد جسور التواصل و تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومع البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتبادل الآراء والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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