الاتحاد الأوروبي «فيسبوك»: لا عملة مشفرة بدون وجود قواعد تنظمها

حذرت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، شركات مثل "فيسبوك" التي تعتزم إطلاق عملة مشفرة عالمية أن الاتحاد الأوروبي سوف يصر على إطار عمل تنظيمي ملائم قبل أي إطلاق هذه العملة.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "يجب ألا يبدأ أي ترتيب عالمي لعملة مشفرة العمل، حتى يتم تعريف التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والإشرافية بشكل ملائم ومعالجتها أيضا".

الجدير بالذكر أن «فيسبوك» دائم الاعتراض على المخاوف التنظيمية والحكومية منذ أعلنت خططها من أجل عملة مشفرة تسمى "ليبرا"، حيث تريد شبكة التواصل الاجتماعي استخدام الليبرا من أجل المدفوعات عبر الحدود، ويمكن شراؤها باستخدام العملة العادية مثل الدولار أو اليورو.